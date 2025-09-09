Antrenorul unei echipe din Premier League, concediat după ce s-a certat cu proprietarul clubului

Nottingham Forest l-a concediat pe antrenorul Nuno Espírito Santo la doar trei meciuri de la începutul sezonului din Premier League, potrivit AP. Presa britanică susţine că fostul antrenor al lui Tottenham, Ange Postecoglou, va fi înlocuitorul lui Santo.

Sub conducerea lui Nuno Santo, în vârstă de 51 de ani, Nottingham Forest, campioana europeană în 1979 şi 1980, şi-a asigurat un loc în competiţiile europene pentru prima dată în 30 de ani. sezonul trecut, echipa a terminat pe locul şapte deşi a fost în top cinci în cea mai mare parte a sezonului şi părea că se va califica în Liga Campionilor.

Nuno Santo nu va conduce echipa în Europa League după o ceartă publică cu proprietarul Evangelos Marinakis. Antrenorul a criticat campania de transferuri din extrasezon şi nu a ascuns faptul că avea o relaţie proastă cu proprietarul clubului. Comunicatul privind demiterea antrenorului a fost trimis la miezul nopţii.

Nuno Santo a preluat conducerea echipei în decembrie 2023, când echipa se lupta ca să evite retrogradarea. În acest sezon Nottingham Forest are o victorie, o remiză şi o înfrângere.