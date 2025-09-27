Prima pagină » Sport » West Ham United l-a demis pe Graham Potter după nouă luni. Nuno Santo, favorit să preia echipa

West Ham United l-a demis pe Graham Potter după nouă luni. Nuno Santo, favorit să preia echipa

West Ham United a anunţat, sâmbătă, demiterea antrenorului Graham Potter, după ce echipa ocupă doar locul 19 în Premier League. Fostul tehnician al lui Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo, este principalul favorit să preia funcţia de antrenor a formaţiei londoneze.
West Ham United l-a demis pe Graham Potter după nouă luni. Nuno Santo, favorit să preia echipa
Foto: Mediafax Foto
Petre Apostol
27 sept. 2025, 15:46, Sport

„West Ham United poate confirma că antrenorul principal Graham Potter a părăsit clubul. Rezultatele şi evoluţiile din a doua jumătate a sezonului trecut şi începutul sezonului 2025/26 nu au corespuns aşteptărilor, iar conducerea consideră că o schimbare este necesară pentru a îmbunătăţi poziţia echipei în Premier League cât mai repede posibil”, se arată într-un comunicat al clubului.

Potter, instalat în ianuarie în locul lui Julen Lopetegui cu un contract pe doi ani şi jumătate, a înregistrat doar şase victorii în 23 de meciuri de campionat. În actuala stagiune, West Ham are un singur succes şi trei puncte din cinci etape, ultima înfrângere, 1-2 acasă cu Crystal Palace, fiind decisivă pentru soarta antrenorului.

Potrivit Sky Sports, Nuno Espírito Santo urmează să conducă primul antrenament încă de sâmbătă şi ar putea fi pe bancă luni, la meciul din deplasare cu Everton.