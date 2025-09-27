West Ham United l-a demis pe Graham Potter după nouă luni. Nuno Santo, favorit să preia echipa

„West Ham United poate confirma că antrenorul principal Graham Potter a părăsit clubul. Rezultatele şi evoluţiile din a doua jumătate a sezonului trecut şi începutul sezonului 2025/26 nu au corespuns aşteptărilor, iar conducerea consideră că o schimbare este necesară pentru a îmbunătăţi poziţia echipei în Premier League cât mai repede posibil”, se arată într-un comunicat al clubului.

Potter, instalat în ianuarie în locul lui Julen Lopetegui cu un contract pe doi ani şi jumătate, a înregistrat doar şase victorii în 23 de meciuri de campionat. În actuala stagiune, West Ham are un singur succes şi trei puncte din cinci etape, ultima înfrângere, 1-2 acasă cu Crystal Palace, fiind decisivă pentru soarta antrenorului.

Potrivit Sky Sports, Nuno Espírito Santo urmează să conducă primul antrenament încă de sâmbătă şi ar putea fi pe bancă luni, la meciul din deplasare cu Everton.