Arbitrul român Istvan Kovacs, delegat la un meci din play-off-ul pentru Cupa Mondială de fotbal 2026

Meciul care va fi arbitrat de Istvan Kovacs este programat joi, de la ora 21:45, pe Cardiff City Stadium.

Din brigada condusă de Istvan Kovacs fac parte arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Tobias Stieler (Germania) a fost delegat ca al patrulea arbitru, iar Dennis Higler (Țările de Jos) va oficia din camera VAR.

Câștigătoarea duelului va întâlni în finala play-off-ului învingătoarea dintre Italia și Irlanda de Nord pentru un loc la turneul final din această vară, găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Misiunea lui Kovacs vine după un meci tensionat în Superliga României, în care Rapid a învins Dinamo, cu 3-2, în prima rundă din play-off, pe 14 martie.

Kopic, antrenorul lui Dinamo, a criticat atunci o decizie a centralului, care în opinia tehnicianului nu a acordat fault înainte de golul egalizator la 2 al echipei rapidiste.