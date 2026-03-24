Arbitrul finalei EURO 2024, delegat să conducă meciul Turcia – România din barajul Cupei Mondiale de fotbal 2026

Arbitrul francez François Letexier, cel care a condus finala Campionatului European de fotbal 2024, va arbitra partida dintre Turcia și România, programată la Istanbul, în barajul pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial 2026.
Arbitrul finalei EURO 2024, delegat să conducă meciul Turcia – România din barajul Cupei Mondiale de fotbal 2026
Foto: Robert Michael/dpa
Petre Apostol
24 mart. 2026, 12:20, Sport

Pentru arbitrul Letexier, aceasta va fi a patra partidă a „tricolorilor” pe care o conduce la centru.

În precedentele meciuri, România a înregistrat două victorii și un rezultat de egalitate.

Primul joc arbitrat de arbitrul francez a fost Lituania – România 1-2, disputat pe 11 octombrie 2018.

Ulterior, acesta a condus partida România – Irlanda de Nord 1-1, din 4 septembrie 2020.

Cel mai recent meci al naționalei României arbitrat de Letexier a fost Israel – România 1-2, disputat pe 18 noiembrie 2023, rezultat care a consfințit calificarea „tricolorilor” la turneul final EURO 2024.

Naționala României va juca împotriva Turciei pe Beșiktaș Park, de la ora 19:00. În cazul unei victorii, va disputa finala play-off-ului în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie, de la ora 21:45.

