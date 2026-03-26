Turcia-România. Meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial

Partida are loc de la ora 19.00 la Istanbul, pe Beșiktaș Park, și va fi transmisă în direct de Prima Tv.

Este semifinala play-off-ului pentru Campionatul Mondial din 2026.

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21.45.

Tricolorii își cunosc deja și posibilii adversari de la Mondial: Australia, Paraguay și SUA.

Joi dimineața, tricolorii au făcut ultimul antrenament chiar pe Beșiktaș Park.

Selecționerul Mircea Lucescu a decis care sunt cei 23 de jucători care vor lupta pentru calificare: I. Radu (GK), A. Rațiu, R. Drăgușin, A. Coubiș, V. Ghiță, V. Screciu, A. Dobre, Ș. Baiaram, D. Bîrligea, N. Stanciu, N. Bancu, M. Aioani (GK), V. Mihăilă, I. Hagi, A. Burcă, L. Popescu (GK), D. Miculescu, R. Marin, F. Tănase, D. Man, V. Dragomir, M. Coman și D. Sorescu.

La partidă vor asista peste 3.000 de suporteri români, au anunțat organizatorii.