Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciul cu Turcia

Mircea Lucescu a anunțat lotul de 23 de jucători pentru meciul de joi cu Turcia din play-off-ul pentru Campionatul Mondial.
Cosmin Pirv
26 mart. 2026, 10:31, Sport

„Mircea Lucescu s-a decis: ei sunt cei 23 care vor lupta pentru calificarea în finala play-off-ului CM 2026”, a anunțat pe Facebook echipa națională de fotbal a României.

Iată care sunt cei 23 de jucători:
I. Radu (GK), A. Rațiu, R. Drăgușin, A. Coubiș, V. Ghiță, V. Screciu, A. Dobre, Ș. Baiaram, D. Bîrligea, N. Stanciu, N. Bancu, M. Aioani (GK), V. Mihăilă, I. Hagi, A. Burcă, L. Popescu (GK), D. Miculescu, R. Marin, F. Tănase, D. Man, V. Dragomir, M. Coman și D. Sorescu.

Partida Turcia-România, semifinala play-off-ului CM 2026, are loc la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19.00.

