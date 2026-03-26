Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciul cu Turcia

„Mircea Lucescu s-a decis: ei sunt cei 23 care vor lupta pentru calificarea în finala play-off-ului CM 2026”, a anunțat pe Facebook echipa națională de fotbal a României.

Iată care sunt cei 23 de jucători:

I. Radu (GK), A. Rațiu, R. Drăgușin, A. Coubiș, V. Ghiță, V. Screciu, A. Dobre, Ș. Baiaram, D. Bîrligea, N. Stanciu, N. Bancu, M. Aioani (GK), V. Mihăilă, I. Hagi, A. Burcă, L. Popescu (GK), D. Miculescu, R. Marin, F. Tănase, D. Man, V. Dragomir, M. Coman și D. Sorescu.

Partida Turcia-România, semifinala play-off-ului CM 2026, are loc la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19.00.