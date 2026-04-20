Aterizare de urgență la București: un avion care zbura din Sankt Petersburg spre Istanbul a emis semnal de primejdie după decolare

Un avion care zbura din Sankt Petersburg spre Istanbul a aterizat de urgență în România, relatează presa rusă și ucraineană.
Sorina Matei
20 apr. 2026, 18:35, Știri externe

Un avion care zbura de la Sankt Petersburg la Istanbul a aterizat de urgență la București, au anunțat dispecerii.

Un Airbus A321neo al companiei Pegasus Airlines, care zbura de la Sankt Petersburg la Istanbul, a emis un semnal de primejdie la două ore după decolare și a efectuat o aterizare de urgență la București, România, potrivit canalelor Telegram ucrainene și ruse.

Potrivit surselor, avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din București. Este posibil să fi avut peste 200 de pasageri la bord.

Declarația a clarificat faptul că aeronava este considerată nouă, fiind în serviciu timp de 5,5 ani. Serviciul aerian regulat dintre țări a fost suspendat încă din 2022.

Modelul Airbus A321neo reprezintă pilonul central al strategiei de modernizare a flotei Pegasus Airlines, fiind cea mai mare aeronavă din familia A320 a operatorului turc.

Aeronavele sunt configurate într-o clasă unică (Economy), oferind un total de 239 de locuri. Sunt echipate cu motoare de ultimă generație CFM International LEAP-1A, care reduc consumul de combustibil și emisiile de CO2 cu aproximativ 15-20% față de modelele anterioare.

Tehnologia avansată a motoarelor face ca avionul să fie cu până la 50% mai silențios, îmbunătățind confortul în cabină și reducând zgomotul în zonele urbane din apropierea aeroporturilor.

Conform datelor actuale, Pegasus Airlines operează aproximativ 51 de unități A321neo, având o comandă totală extinsă care vizează atingerea unui număr de 108 aeronave de acest tip până la sfârșitul anului 2029. Această expansiune susține tranziția companiei către o flotă compusă exclusiv din modele Airbus, înlocuind treptat vechile aeronave Boeing 737-800.

