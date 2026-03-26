Ce post de televiziune transmite meciul Turcia – România, barajul pentru Campionatul Mondial

Meciul decisiv dintre Turcia și România este programat de la ora 19:00 (20:00 ora locală), și se va disputa la Istanbul, pe stadionul Beșiktaș Park.

Partida face parte din play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026, turneu final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

În cazul unei victorii, naționala României va juca finala barajului în deplasare, marți, 31 martie, de la ora 21:45, împotriva învingătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Meciul dintre Turcia și România va fi transmis de Prima TV.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri, 20 martie, lotul pentru meciurile din play-off-ul Cupei Mondiale 2026.

PORTARI: Ionuț Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid), Cătălin Căbuz (FC Argeș), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Drăgușin (Tottenham), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid), Valentin Mihăilă (Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova)

ATACANȚI: Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad).