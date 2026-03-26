Peste 3.000 de suporteri români la partida Turcia-România

Peste 3.000 de suporteri români vor asista la partida Turcia-România, decisiv pentru calificarea Naționalei la Campionatul Mondial.
Foto: FRF
Cosmin Pirv
26 mart. 2026, 13:16, Sport

Organizatorii au anunțat că în stadion se vor afla cu siguranță peste 3.000 de suporteri români.

„Numărul acestora ar putea fi chiar dublu”, se arată pe pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal a României.

Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorități în Piața Taksim – Parcul Gezi, unde fanii Naționalei se pot aduna începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul.

Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliției, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri.

Accesul în tribune se va face începând cu ora 17:00, cu trei ore înainte de start.

În sectorul României, fanii vor găsi stegulețe cu tricolorul.

La finalul partidei, suporterii din sectorul rezervat fanilor români vor fi nevoiți să mai aștepte cel puțin 45 de minute înainte de a putea părăsi stadionul.

Partida Turcia-România, semifinala play-off-ului CM 2026, are loc la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19.00.

