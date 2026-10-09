Arestări înaintea Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore. Motivul surprinzător al intervenției autorităților

Cazul intervine înaintea cursei programate duminică, într-un stat cunoscut pentru legislația strictă privind țigările electronice și produsele din tutun.

Ce au descoperit autoritățile la control

Potrivit publicației germane Bild ,mai multe persoane au fost reținute vineri după verificarea bagajelor la intrarea în paddock.

În posesia acestora ar fi fost găsite dispozitive de vapat, precum și țigări care nu fuseseră declarate și taxate la intrarea în Singapore.

Publicația germană susține că persoanele vizate fac parte din staff-ul unor echipe de Formula 1, fără a preciza însă numărul acestora sau formațiile pentru care lucrează.

În urma incidentului, echipelor le-ar fi fost transmisă o nouă informare prin care membrii acestora sunt atenționați asupra respectării legislației locale. Organizatorii avertizaseră însă participanții încă înaintea weekendului de cursă cu privire la regulile aplicabile în Singapore.

Reguli severe privind țigările electronice

Singapore aplică restricții foarte dure în privința dispozitivelor de vapat. Potrivit informațiilor citate de Bild, simpla utilizare a acestora poate atrage sancțiuni de până la 10.000 de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 7.000 de euro.

Nici produsele din tutun introduse în țară nu scapă controalelor. Acestea trebuie declarate la sosire, iar taxele corespunzătoare trebuie achitate.

Problemele legate de țigările electronice nu sunt o premieră în perioada Marelui Premiu. Conform aceleiași surse, în 2025 au fost depistate 37 de persoane cu țigări electronice interzise, dintre care 32 erau vizitatori străini și cinci cetățeni locali. Acestea au fost sancționate cu amenzi.

Echipele trebuie să respecte regulile stricte din Singapore

Legislația din Singapore include sancțiuni pentru o serie de fapte care în alte state sunt fie tolerate, fie pedepsite mult mai puțin sever. Regulile locale au efect inclusiv asupra activității din paddock.

De exemplu, echipele evită guma de mestecat, în contextul restricțiilor locale privind importul și comercializarea acesteia. Audi ar oferi în schimb bomboane mentolate piloților, angajaților și invitaților săi.