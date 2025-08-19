Atleta ucraineană Bekh-Romanchuk, suspendată 4 ani pentru dopaj

Vedeta ucraineană de atletism Maryna Bekh-Romanchuk a fost suspendată pentru patru ani după ce a fost depistată pozitiv la testosteron, a anunțat marți Unitatea de Integritate în Atletism, citată de AP.

Suspendarea lui Bekh-Romanchuk, atleta de 30 de ani, expiră în mai 2029 și ar putea pune capăt carierei sale.

Bekh-Romanchuk a câștigat medalia de argint la săritura în lungime la Campionatele Mondiale din 2019 și medalia de argint la triplu salt în 2023.

De asemenea, a fost campioană europeană la triplu salt în 2022.

La Jocurile Olimpice de la Paris din august anul trecut, s-a clasat pe locul 11 în finala de triplu salt.

Ea a fost testată pozitiv în probele prelevate în decembrie în timp ce se antrena în Khmelnytskyi, Ucraina, a declarat AIU într-o hotărâre scrisă.