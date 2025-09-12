Motivul pentru care atleta etiopiană Diribe Welteji a fost suspendată provizoriu chiar cu o zi înainte de startul la Mondiale

Welteji, în vârstă de 23 de ani, care a cucerit medalia de argint la 1.500 m la Campionatele Mondiale din 2023 și la Mondialele indoor din acest an, era programată să concureze sâmbătă în seriile de 1.500 m. În prezent, ea este pe locul doi în clasamentul mondial al probei.

Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) a anunțat vineri, într-un comunicat oficial, că Welteji nu poate concura la Campionatele Mondiale, după ce Athletics Integrity Unit (AIU), organismul care gestionează cazurile de dopaj pentru World Athletics, a făcut joi apel împotriva unei decizii a unei comisii antidoping din Etiopia care o absolvise luna trecută.

CAS a precizat că Welteji este acuzată că în luna mai a refuzat să furnizeze un eșantion „fără nicio justificare”. Totodată, CAS a anunțat că a acceptat cererea AIU de suspendare provizorie până la soluționarea cazului.