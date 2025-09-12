Sprinterul american Erriyon Knighton, suspendat 4 ani pentru dopaj cu steroizi

Suspendarea începe de vineri și include perioada de suspendare provizorie între 12 aprilie și 19 iunie 2024. Pe 28 mai 2024, Knighton fusese acuzat de forul american de atletism – USADA că a consumat trenbolon, din categoria steroizilor anabolizanți interziși.

Sportivul a contestat acuzația, susținând că ingestia substanței ar fi fost cauzată de consumul unui preparat cu coadă de vită contaminat. La 19 iunie 2024, un tribunal de arbitraj a decis că Knighton nu a dat dovadă de vinovăție sau neglijență, eliminând perioada de ineligibilitate.

WA și WADA au făcut apel la CAS, argumentând că explicația privind contaminarea alimentară nu a fost dovedită științific. În urma audierii din 23–24 iunie 2025, CAS a concluzionat că nu există dovezi suficiente pentru a susține că o astfel de contaminare ar fi putut provoca rezultatul pozitiv.

Decizia CAS de vineri menține suspendarea de 4 ani, cu excepția cererii WA și WADA de descalificare retroactivă a rezultatelor, care este aprobată parțial: Knighton este descalificat retroactiv între 26 martie 2024 și 12 aprilie 2024.

Erriyon Knighton este un sprinter american specializat în probele de 100 de metri și 200 de metri. La vârsta de numai 18 ani, a câștigat medalia de bronz la 200 m la Campionatele Mondiale de Atletism din 2022, devenind cel mai tânăr medaliat la sprint individual din istoria campionatului.