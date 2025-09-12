Atletism. Shelly-Ann Fraser-Pryce se va retrage la Mondialele de la Tokyo după o carieră legendară

Deținătoare a opt medalii olimpice (trei de aur) și 16 mondiale (zece de aur), „Pocket Rocket”, 38 de ani, este una dintre cele mai decorate atlete din istoria probei de 100 m.

„Vreau să fiu eu cea care decide cum și când se termină. La Paris nu am putut spune adio cum mi-aș fi dorit, după problemele de organizare care m-au ținut o oră la poarta stadionului și m-au făcut să renunț la semifinală. La Tokyo vreau să închid cercul”, a declarat Fraser-Pryce, într-un interviu publicat vineri de Gazzetta dello Sport.

Campioana recunoaște că dorința de competiție nu se va stinge: continuă să alerge la cursele între mamele școlii fiului său, Zyon, și le câștigă cu aceeași seriozitate cu care a cucerit cele șapte titluri mondiale pe distanța de 100 m.

„Zyon m-a învățat că visurile nu dispar când devii mamă. Din contră, găsești motivații noi”, a mai spus Pryce.

„Ceea ce îmi va lipsi cel mai mult? Antrenamentele. Repetiția, disciplina, sentimentul că ziua de mâine poate fi mai bună decât cea de azi”, a încheiat atleta.