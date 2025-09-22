Record de naţiuni medaliate la Mondialele de Atletism. România, cu niciun reprezentant în finale

Competiţia de la Tokyo a fost cea mai urmărită şi mediatizată ediţie din istorie şi a adus şi performanţe remarcabile: un record mondial, nouă recorduri ale campionatelor şi nouă recorduri continentale. Delegaţia României, însă, nu a avut niciun reprezentat în finale, clasându-se sub locul 73 în ierarhia generală.

Printre momentele importante ale ediţiei 2025 se numără performanţele obţinute de sportivii: Mondo Duplantis (Suedia), record mondial la săritura cu prăjina: 6,30 m; Melissa Jefferson-Wooden (SUA), triplu succes la 100 m, 200 m şi ştafetă 4×100 m; Sydney McLaughlin-Levrone (SUA), titlu la 400 m cu 47.78 secunde, al doilea timp din istorie; Beatrice Chebet (Kenya) şi Maria Perez (Spania), câte două titluri individuale; Ethan Katzberg (Canada), aur la aruncarea ciocanului cu 84,70 m, cea mai lungă aruncare din ultimele două decenii.

Pentru prima dată, ţări precum Samoa, Saint Lucia şi Uruguay au obţinut medalii mondiale, iar Tanzania şi-a trecut în palmares primul aur din istorie.

La eveniment au participat 1992 de sportivi din 193 de ţări şi din echipa refugiaţilor, iar prezenţa în tribune a depăşit 619.000 de spectatori, potrivit datelor forului mondial. Audienţele TV au atins cote record, cu peste 12 milioane de telespectatori în Japonia la debut şi 75% cotă de piaţă în Suedia, la recordul lui Duplantis.

„A fost o ediţie memorabilă, o celebrare a performanţei umane”, a declarat Sebastian Coe, preşedintele World Athletics, într-un comunicat oficial, mulţumind Japoniei pentru găzduirea celei de-a treia ediţii a Mondialelor.