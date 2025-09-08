Au fost puse în vânzare primele bilete pentru turneul de tenis WTA 250 Transylvania Open 2026

Organizatorii turneului WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj, cel mai important turneu de tenis feminin din România, au anunțat luni că au fost puse în vânzare primele 500 de bilete și 100 de abonamente pentru ediția din 2026, în regim Early Bird.

Cea de-a șasea ediție a competiției se va desfășura în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, la BT Arena din Cluj-Napoca.

O noutate a turneului o reprezintă faptul că duminică, 1 februarie, pe lângă meciurile de calificări, vor fi programate și cinci partide de pe tabloul principal (trei la simplu și două la dublu). În plus, accesul publicului în primele două zile va fi gratuit, pe baza unor bilete cu valoare zero, care pot fi rezervate online sau ridicate direct de la sală.

Finalele de simplu și dublu se vor desfășura sâmbătă, 7 februarie, și nu duminică, așa cum se întâmpla în edițiile precedente.

Turneul a fost desemnat de Asociația profesionistă de tenis feminin (WTA) cel mai bun turneu de categorie WTA 250 din lume în anii 2022 și 2023.

La ediția din 2025, rusoaica Anastasia Potapova a cucerit trofeul, învingând-o în finală pe italianca Lucia Bronzetti, scor 4–6, 6–1, 6–2.