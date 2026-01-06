Prima pagină » Sport » Australian Open 2026: premii record, câștigătorii iau câte 2,79 milioane de dolari

Australian Open 2026: premii record, câștigătorii iau câte 2,79 milioane de dolari

Turneul de Grand Slam Australian Open va oferi în 2026 un fond total de premiere record, de 111,5 milioane de dolari australieni (aproximativ 75 de milioane de dolari), după ce organizatorii au anunțat marți o creștere de 16% față de ediția precedentă.
Australian Open 2026: premii record, câștigătorii iau câte 2,79 milioane de dolari
Petre Apostol
06 ian. 2026, 08:01, Sport

Este cel mai mare buget de premii din istoria Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor încasa câte 4,15 milioane dolari australieni (2,79 milioane dolari americani) fiecare. Suma este cu 19% mai mare decât în 2025, când premiul era de 3,5 milioane dolari australieni.

Jucătorii eliminați în primul tur de pe tabloul principal vor primi 150.000 dolari australieni (100.750 dolari americani). Cei eliminați în primul tur al calificărilor vor încasa 40.500 dolari australieni (27.200 dolari americani).

Directorul turneului Australian Open, Craig Tiley, a subliniat că această majorare reflectă angajamentul Tennis Australia de a sprijini jucătorii.

„Această creștere de 16% demonstrează angajamentul nostru de a susține carierele din tenis la toate nivelurile. De la majorarea premiilor din calificări cu 55% din 2023 și până la îmbunătățirea beneficiilor pentru jucători, ne asigurăm că tenisul profesionist este sustenabil pentru toți competitorii”, a declarat Tiley, în comunicatul organizatorilor.

Turneul va începe pe 18 ianuarie, la Melbourne Park, unde Jannik Sinner și Madison Keys vor încerca să-și apere titlurile cucerite anul trecut.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor