Novak Djokovic ajunge la 100 de victorii la Australian Open și avansează în turul secund

Sârbul Novak Djokovic, care vizează al 11-lea titlu la Australian Open, este singurul jucător din istorie care a atins cel puțin 100 de victorii la trei turnee de Grand Slam: Australian Open, Wimbledon și Roland Garros.

Djokovic și-a consolidat astfel statutul de favorit la Melbourne, unde are un palmares impresionant de 100-10 înainte de turul doi.

În runda următoare, Novak Djokovic îl va întâlni pe tânărul italian Francesco Maestrelli, 23 de ani, calificat din faza preliminară. Italianul a obținut prima sa victorie pe tabloul principal la un Grand Slam, după ce a trecut de Terence Atmane în cinci seturi.

Djokovic, fost lider mondial, în vârstă de 38 de ani, a arătat o formă fizică excelentă, controlând jocul de la linia de fund și impunând un raport de 49 de lovituri câștigătoare față de 14 ale spaniolului Martinez.

Djokovic își continuă astfel parcursul pentru a depăși recordul lui Roger Federer de 102 victorii la Australian Open.

Tot luni, norvegianul Casper Ruud, al 12-lea favorit al turneului, a obținut victoria cu numărul 50 la turneele de Grand Slam, după ce l-a învins pe Mattia Bellucci cu 6-1, 6-2, 6-4. El îl va întâlni pe Jaume Munar în turul doi.