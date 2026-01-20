Prima pagină » Sport » Francezul Gaël Monfils și-a luat adio de la Australian Open: „Am aici multe amintiri extraordinare”

Gaël Monfils a disputat marți ultimul meci din carieră la Australian Open, fiind eliminat în turul întâi de australianul Dane Sweeny, locul 182 ATP, scor 6-7 (3), 7-5, 6-4, 7-5. Francezul în vârstă de 39 de ani, care va pune capăt carierei la finalul sezonului, a fost onorat cu o ceremonie emoționantă.
Petre Apostol
20 ian. 2026, 11:19, Sport

Aflat la al 20-lea și ultimul său Australian Open, Monfils a fost invitat pe teren după interviul învingătorului, unde a fost felicitat de directorul turneului, Craig Tiley. Oficialul australian a subliniat performanțele remarcabile ale francezului la Melbourne.

„Faci parte dintr-un grup de elită. Doar șase jucători au disputat cel puțin 20 de ediții ale Australian Open. Ești la egalitate cu Jo-Wilfried Tsonga la numărul de victorii aici, 37. Din partea tuturor fanilor australieni și a turneului, îți mulțumim nu doar pentru carieră, ci și pentru spiritul tău de mare campion”, a declarat Tiley.

Aplaudat îndelung de public, inclusiv de o numeroasă galerie franceză, Monfils a vorbit vizibil emoționat despre legătura sa cu turneul de la Melbourne.

„În primul rând, vă mulțumesc. Aventura mea a început aici, în 2003, iar aceasta este linia de sosire. A fost incredibil. Am atât de multe amintiri extraordinare aici, bătălii mari, inclusiv astăzi, aproape patru ore. I-am spus lui Dane că a făcut un meci foarte bun. Am fost foarte norocos să pot juca aici”, a spus Monfils.

Francezul, cunoscut pentru stilul său spectaculos și carisma de pe teren, a părăsit arena cu un mic cadou simbolic.

Monfils a atins locul 6 ATP (2016), cea mai înaltă poziție a sa din clasamentul mondial, are aproape 600 de victorii în circuit (583) și 13 titluri în palmares.

Următorul turneu din programul său este cel de la Buenos Aires, programat între 12 și 17 februarie, înainte de retragerea oficială anunțată pentru finalul sezonului, la Rolex Paris Masters.

