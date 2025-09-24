Bătaie la partida de futsal România – Ungaria, din calificările EURO 2026. Meciul întrerupt după incidente violente chiar în fața lui Răzvan Burleanu

UPDATE: Potrivit Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, conflictul a izbucnit în jurul orei 19:45, pe fondul unor tensiuni între două grupuri de suporteri români, nemulțumiți de un mesaj afișat pe panourile arenei. O parte dintre fani a pătruns pe suprafața de joc, intenționând să adopte un comportament violent față de rivalii lor.

Jandarmii au intervenit, reușind dispersarea și relocarea celor implicați. Șapte persoane au fost amendate cu câte 1.500 de lei și sancționate cu interdicția de a participa timp de un an la competiții sportive.

Pe durata incidentelor au fost folosite materiale pirotehnice, iar cele două grupuri și-au adresat injurii, inclusiv la adresa echipei Ungariei. La solicitarea observatorului UEFA, suporterii au fost evacuați voluntar, fără utilizarea forței.

Partida s-a reluat la ora 20:17, iar ulterior fanii au părăsit zona sălii sub supravegherea forțelor de ordine.

Știrea inițială: Conform informațiilor ProSport, scandalul a izbucnit din cauza unei erori pe tabela electronică, unde în loc de „România – Ungaria” apărea „Ungaria – Ungaria”. Fanii Peluzei Sud au protestat violent, iar forțele de ordine au intervenit în tribună. Situația a degenerat, iar mai mulți suporteri au intrat pe teren, aprinzând torțe și confruntându-se direct cu jandarmii.

Arbitrii au trimis imediat jucătorii la vestiare, în timp ce ultrașii au continuat să creeze haos.

Meciul, decisiv pentru calificarea la Campionatul European din 2026, s-a reluat după aproape 45 de minute de pauză.

În tribune se află și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Reacția presei maghiare

„Cu echipa gazdă conducând cu 1-0, meciul de futsal România-Ungaria, manșa secundă a play-off-ului Campionatului European de miercuri seară, a fost întrerupt în minutul șase din cauza unei tulburări în tribune.

Unii dintre fanii gazdelor s-au luptat cu forțele antirevoltă, mai mulți au traversat terenul în fugă, iar apoi a explodat o petardă, așa că arbitrii au întrerupt imediat meciul, iar cele două echipe au intrat la vestiare. Maghiarii au câștigat primul meci al duelului cu 3-2, joia trecută, la Debrețin”, a notat Nemzeti Sport.