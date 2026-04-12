Bayern zdrobește un record vechi de 54 de ani

Bayern München a doborât sâmbătă un record care rezista din 1971, ajungând la 105 goluri marcate într-un sezon de Bundesliga. Victoria cu 5-0 pe terenul lui St. Pauli aduce și titlul aproape matematic, după ce Borussia Dortmund a pierdut acasă cu 1-0 în fața lui Bayer Leverkusen.
Bayern zdrobește un record vechi de 54 de ani
Andreea Tobias
12 apr. 2026, 11:39, Sport

Recordul anterior aparținea tot lui Bayern München: 101 goluri, stabilit în sezonul 1971-72, dintre care 40 fuseseră marcate de legendarul Gerd Müller. El a rezistat 54 de ani, conform ANSA.

Bayern München: Goretzka, golul care a intrat în istorie

La Hamburg, pe terenul lui St. Pauli, Jamal Musiala a deschis scorul în minutul 9 pentru Bayern. Golul care a depășit recordul istoric a venit la începutul reprizei secunde, prin Leon Goretzka. Olise, Jackson și Guerreiro au completat scorul, ducând totalul la 105 goluri marcate în acest sezon. Mai sunt 5 etape de jucat.

Titlul, aproape matematic

Borussia Dortmund a pierdut acasă cu 1-0 în fața lui Bayer Leverkusen și se află acum la 12 puncte în urma Bayernului. Un decalaj practic imposibil de recuperat cu doar 5 runde rămase. Echipa antrenată de Vincent Kompany se îndreaptă cu pași siguri spre cucerirea titlului în Bundesliga.

