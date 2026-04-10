Record egalat în liga nord-americană de hochei pe gheață de un jucător de 18 ani

Hocheistul în vârstă de 18 ani a atins performanța în meciul disputat împotriva formației Toronto Maple Leafs. Schaefer a egalat astfel recordul stabilit de legendarul Brian Leetch în sezonul 1988-1989.

Golul lui Schaefer a fost marcat în minutul 9:39 al treimei secunde și a adus Islanders în avantaj, 3-2. Schaefer l-a învins pe portarul Artur Akhtyamov cu un șut printre picioare, după o pasă primită de la Tony DeAngelo.

Schaefer traversează unul dintre cele mai impresionante sezoane de debut pentru un fundaș din istoria ligii. Este pe locul al doilea în clasamentul pe puncte al echipei sale, cu 59 de puncte, remarcându-se prin contribuția ofensivă.

Golul a fost primul său din 21 martie, când a punctat împotriva echipei Montreal Canadiens, punând capăt unei scurte perioade fără reușite.

Selectat cu prima alegere în draftul de anul trecut, Schaefer a intrat rapid în atenția publicului, devenind cel mai tânăr fundaș din istoria NHL care a reușit un punct la debut.

El este acum favorit la câștigarea trofeului Calder Trophy, acordat celui mai bun debutant al sezonului.

New York Islanders a câștigat partida cu Toronto cu scorul de 5-3. A reprezentat debutul pe banca tehnică a antrenorului Peter DeBoer.

Islanders a ajuns la 91 de puncte și păstrează încă șanse la calificarea în play-off, cu trei meciuri rămase de disputat.

Echipa din New York se află la un singur punct de locul 3 în divizie. Iar în clasamentul general al Conferinței de Est se află la trei puncte de ultima poziție de wild card.