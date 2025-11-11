Bronz pentru echipa României la Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică din Azerbaidjan

Agenția Națională pentru Sport a anunțat că echipa României a urcat pe podium, câștigând medalia de bronz, la Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică din Ganja.

De asemenea, Maria Toma a obținut 17.650 puncte în proba de Individual Feminin – Juniori. La Grup Juniori, Sara Buda, Ana Drăghici, Emma Rotaru, Andreea Stoica și Maria Toma s-au calificat în finală cu 17.250 puncte.

În proba de Aerobic Dance – Juniori, echipa formată din Alina Căpitănașu, Sara Buda, Smaranda Geamănu, Emma Rotaru, Eva Ionescu, Andra Ionescu, Bianca Voicu și Andreea Stoica a obținut, de asemenea, calificarea în finală, cu 16.800 puncte.

La categoria U15, Amalia Iancu, Diana-Ioana David și Sara-Andreea Avram au încheiat proba de Trio cu 16.750 puncte.

Tot la U15, Radu-Ștefan Pereteanu s-a calificat în finala probei de Individual Masculin, cu 17.250 puncte.

Marți, competiția continuă cu finalele individuale și de grup.