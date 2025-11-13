România participă cu 12 sportivi la Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică pentru seniori

Lotul tricolor este format din Raisa Alexe, Melissa Farcuța, Larisa Suiu, Claudia Ristea, Mara Dragomir, Leonard Manta, Vlăduț Popa, Mădălin Boldea, Daniel Tavoc, Antonio Surdu și Darius Branda, însoțiți de antrenoarea Mădălina Cioveie și kinetoterapeutul Răzvan Spirescu.

România este considerată una dintre echipele de urmărit la această ediție, după ce a fost desemnată cea mai bună echipă de juniori la precedenta ediție a Campionatelor Europene. Tricolorii aduc acum în competiție o echipă de seniori extrem de competitivă, cu sportivi care au confirmat deja pe scena internațională.

Delegația tricoloră se bazează pe gimnaști precum Leonard Manta, Daniel Tavoc, Darius Branda, Vlăduț Popa și Claudia Ristea, medaliați cu bronz la World Games. Ei vor concura acum în probele de individual, trio, perechi mixte și aerobic dance, reprezentând una dintre echipele cu potențial real la podium.

Competiția reunește 151 de gimnaști din 18 țări, inclusiv campioni mondiali și europeni precum Ayse Onbasi (Turcia), Miquel Mane (Spania), Davide Nacci (Italia) și Clara Lestruhaut (Franța).

Programul competiției:

Joi, 13 noiembrie – antrenamente oficiale pe podium

Vineri, 14 noiembrie (14:00–18:00) – calificări: Individual Feminin și Masculin

Sâmbătă, 15 noiembrie (13:30–17:30) – calificări: Perechi Mixte, Trio, Aerobic Dance

Duminică, 16 noiembrie (11:00–18:00) – finale la toate categoriile

Campionatele includ șase probe: Individual Feminin (IW), Individual Masculin (IM), Perechi Mixte (MP), Trio (TR), Grup (GR) și Aerobic Dance (AD). Primele opt din fiecare categorie se califică în finală, iar cele mai bune cinci rezultate ale fiecărei națiuni vor conta în clasamentul pe echipe.