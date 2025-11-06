Camelia Potec, despre viitorul Complex de Natație din Cluj-Napoca: Poate fi omologat internațional

„Mi-a plăcut și sunt foarte mândră când văd astfel de proiecte și inițiative de baze sportive (în special de natație) care vor fi finalizate. Există în acest complex un bazin olimpic de înot și un bazin olimpic de sărituri în apă. Ambele pot fi omologate internațional. Există 10 culoare, există adâncimea necesară pentru această omologare, există condiții atât de pregătite, cât și competiționale de nivel național, dar și de nivel internațional”, a declarat Potec, într-o postare video pe rețelele de socializare.

Președinta FRNPM a precizat că este important ca lucrările să se desfășoare conform calendarului: „Îmi doresc ca acest complex să fie gata până la jumătatea anului viitor, ca apoi să intrăm în procedura de omologare și să putem organiza campionate naționale pentru toate categoriile de vârstă – copii, juniori, tineret, seniori – dar și competiții internaționale”.

„Cred în potențialul acestui complex. Sunt sigură că va fi o bază mare de selecție pentru sportivii noștri atât la nivel de stil de viață sănătos, mișcare prin apă, cât și la nivel de performanță și cred că aici, la Cluj-Napoca, se pot face niște lucruri extraordinare”, a conchis Camelia Potec.

Lucrările la complexul de natație din Cluj au început anul trecut, reprezentând o investiție a municipalității clujene de aproape 28 de milioane de euro, iar primarul orașului, Emil Boc, spunea la momentul respectiv că va purta numele înotătorului David Popovici.