Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică: Amalia Lică, calificată în două finale

La doar 16 ani, eleva Adrianei Mitroi a intrat în finala individuală de pe locul 12, cu un total de 83.500 puncte. Clasamentul calificărilor este condus de campioana olimpică Darja Varfolomeev (Ger) – 92.850p, urmată de Taisiia Onofriichuk (Ucr) – 90.500p și Steliana Nikolova (Bul) – 88.800p.

Cealaltă gimnastă a României prezentă în competiție, Andreea Verdeș a încheiat calificările pe locul 23. Doar primele 18 gimnaste din 77 de participante s-au calificat în finală.

Amalia Lică a avut cea mai bună evoluție la măciuci, obiect la care s-a calificat în finală, de pe poziția a 7-a, cu 28.750 p.

Amalia Lică are în palmares la competițiile de junioare 6 medalii la Campionatele Europene, în 2022 și 2024 (5 aur – 1 argint) și 2 medalii la Campionatele Mondiale, în 2023 (1argint – 1 bronz).