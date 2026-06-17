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Campionatul Mondial 2026: Irak – Norvegia 1-4

Propulsați de o dublă marcată de Erling Haaland, norvegienii au câștigat fără probleme împotriva Irakului. Acum conduc Grupa I, în fața Franței.
Campionatul Mondial 2026: Irak – Norvegia 1-4
29 November 2025, United Kingdom, Manchester: Manchester City's Erling Haaland heads the ball during the English Premier League soccer match between Manchester City and Leeds United at Etihad Stadium. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Laurențiu Marinov
17 iun. 2026, 03:53, Sport
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Norvegia, în special datorită  dublei marcate de Erling Haaland, a avut un start reușit la Cupa Mondială din 2026, învingând convingător (4-1) un Irak curajos, dar limitat, marți, la Foxborough, lângă Boston, relatează Le Figaro.

Atacantul lui Manchester City a marcat în prima repriză (minutele 29 și 43) și a avut ocazia să-și completeze hat-trick-ul spre finalul meciului. Leo Ostigard (minutul 76) a mărit avantajul înainte ca atacantul irakian Aymen Hussein, care egalase în minutul 39, să marcheze un autogol în prelungiri (90+7).

Norvegia a condus Grupa I la diferența de goluri, depășind Franța, care anterior învinsese Senegalul cu 3-1. Ambele echipe se întorceau la Cupa Mondială după o absență de 28 de ani a Norvegiei (de la Cupa Mondială din 1998 din Franța) și o absență de 40 de ani a Irakului. Pentru Leii din Mesopotamia, drumul către Cupa Mondială a fost lung, cu un total de 21 de meciuri jucate în calificări și playoff pentru a ajunge în America de Nord.

În următoarea partidă, pe 22 iunie, Irakul va înfrunta Franța la Philadelphia, iar Norvegia va înfrunta Senegalul la East Rutherford, New Jersey.

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