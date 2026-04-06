Ce presupune intervenția pe care o va suporta marți Mircea Lucescu și cine este medicul venit din Franța care îl va opera

Decizia efectuării unei intervenții ECMO a fost luată în calcul de cardiologul român din Franța, Marius Andronache, solicitat de familia Lucescu.

Doctorul Andronache a efectuat 3.500 de ablații prin radiofrecvență, 25 de implanturi de pace-makere, 5 implanturi de defibrilatoare cardiace și 600 studii electrofiziologice.

Andronache e în România de miercuri

Medicul român care operează în Franța este de miercuri în România.

În țară lucrează cu spitalele Minza din București și Cluj-Napoca, iar în Franța operează la Argenteuil, într-un spital specializat de cardiologie. De altfel, aici ar fi vrut familia să-l transfere pe Lucescu, însă cel mai titrat antrenor român din toate timpurile este într-o stare foarte gravă și nu poate fi transferat în Franța.

Spitalul Universitar de Urgență precizează că, pentru moment, se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

Lucescu nu este transportabil atâta timp cât nu este stabil. Hotărârea pertinentă poate fi luată de medicii anesteziști care îl supraveghează pe marele antrenor.

Transferul în altă țară presupune un transport cu avionul sau terestru, cu ambulanța, care durează mult mai mult. Lucescu nu poate fi transportat fără să existe riscul de a intra, în orice moment, din nou, în stop cardiac.

Un transfer durează, de regulă, câteva ore: până e dus la avion, până e urcat în avion, până ajunge avionul.

Daca era stabil Lucescu putea fi transferat la clinica pariziană, Alleray Labrouste, unde Marius Andronache opereaza constant.

Marius Andronache poate să intervină în cazul aritmiilor

Nelly şi Răzvan Lucescu au apelat la cardiologul român din Franţa, Marius Andronache care, împreună cu medicii care-l asistă pe Mircea Lucescu la Spitalul Universitar de Urgenţă, a luat în calcul „montarea unui sistem de asistare mecanică”.

Terapia intensivă cardiacă avansată constă în implantarea în inimă sau conectarea la inimă, prin tuburi, a unui dispozitiv mecanic pentru a ajuta circulaţia sângelui.

Intervenţia invazivă, temporară sau pe termen lung, face ca dispozitivul mecanic să preia o parte din sarcina inimii ca să pompeze sângele în corp astfel încât organismul să primească oxigen şi să previna complicaţiile la rinichi, ficat şi creier.

Decizia medicilor cardiologi vizează, pe de o parte, riscul infecţiilor şi trombozelor iar, pe de altă parte, să îl stabilizeze pe Mircea Lucescu prin protejarea organelor vitale şi câştigarea timpului pentru recuperare şi chiar, evantual, transplant.

Montarea sistemului de asistare mecanică cardiacă este o procedură de îngrijire extrem de avansată, folosită doar în cazuri critice.

Cine este doctorul Marius Andronache (CV)

2023–2024 – Cardiolog Ritmolog la Clinica St George, Nice

2021–prezent – Cardiolog Ritmolog la Clinica Alleray Labrouste, Paris

2016–2020 – Medic Spital Public – Unitatea de Ritmologie, CHRU Clermont-Ferrand

2008–prezent – Medic Spital Public – Electrofiziologie, CHU Nancy

2003–2020 – Proctor ablații complexe 3D Biosense, în Franța și internațional

2007–2008 – Medic Spital Public contractual, CHRU Nancy

2006–2007 – Medic atașat, CHU Nancy

2004–2006 – Medic atașat asociat, CHU Nancy

2001–2004 – FFI, CHU Nancy

1999–2016 – Fellowship în Electrofiziologie, CHU Nancy

1994–1999 – Rezidențiat cardiologie, CHU Cluj-Napoca

1991–1994 – Stagii medicină generală, CHU Cluj-Napoca