CFR Cluj remizează pe terenul echipei Csikszereda, scor 2-2, în restanța etapei a 5-a din Superligă

CFR Cluj a deschis scorul rapid, în minutul 17, prin Andrei Cordea, după o pasă magistrală a lui Louis Munteanu, iar Csikszereda a egalat în minutul 34 prin Marton Eppel, cu un cap după o lovitură liberă executată de Lorand Paszka, gol validat cu ajutorul VAR.

Islam Slimani a adus din nou avantajul „feroviarilor” în minutul 71, la prima atingere de balon, după o pasă a lui Lindon Emerllahu.

Finalul a fost plin de dramatism: în minutul 86, Hegedus a marcat pentru Csikszereda, dar golul a fost anulat pentru un presupus fault al lui Eppel asupra lui Hindrich.

În minutul 90+9, Lorand Paszka a adus egalarea după ce a transformat un penalty, acordat în urma unui fault în careu, în al patrulea minut al prelungirilor partidei, ultimul.

CFR Cluj înregistrează a șaptea remiză a sezonului, ocupând locul 11, cu 13 puncte, în vreme ce Csikszereda ajunge la șase remize și se află pe locul 15, penultimul, cu 9 puncte.

Formații:

Csikszereda: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Veres (Dusinszki ’82) – Anderson, Bodo (Bakos ’64), Szalay (Jebari ’64) – Eppel

Antrenor: Robert Ilyeș

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M.Ilie, Camora – Păun (Emerllahu ’51), T. Keita, Djokovic (Slimani ’70) – Cordea (Korenica ’51), L. Munteanu, Șfaiț (Biliboc ’51)

Antrenor: Andrea Mandorlini