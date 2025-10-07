Ciclism. Lorena Wiebes a câștigat Binche–Chimay–Binche, al 25-lea succes al sezonului

Sportiva de 26 de ani a trecut linia de sosire cu o lungime avans față de Lara Gillespie (UAE Team ADQ), singura care a reușit să-i țină roata în ultimii zeci de metri. Pe locul trei s-a clasat Maria Giulia Confalonieri (Uno-X Mobility).

Cursa, desfășurată în condiții ideale, a fost animată de o evadare în care s-au aflat Lieke Nooijen (Visma–Lease a Bike), Franziska Koch (Picnic PostNL), Confalonieri, Gillespie și Femke Markus (SD Worx–Protime). Ultima dintre ele, coechipiera lui Wiebes, a rezistat cea mai mult timp în frunte, dar a fost prinsă cu 8 km înainte de sosire, pregătind terenul perfect pentru sprintul câștigător al echipei.

Wiebes, campioană europeană en-titre, își continuă astfel sezonul excepțional, în care a obținut deja 25 de victorii – cu 14 mai multe decât următoarele două clasate în topul câștigătoarelor din 2025, Demi Vollering (FDJ–Suez) și Marlen Reusser (Movistar).