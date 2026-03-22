Ciclistul român Vlad Dascălu încheie pe locul 2 Supercup Massi, competiție internațională UCI C1

Ciclistul român Vlad Dascălu a ocupat, duminică, locul al doilea în competiția de mountain-bike Supercup Massi Sabiñánigo, cursă de categorie UCI C1 desfășurată în Spania, confirmând revenirea sa în elita cross-country-ului mondial.
Ciclistul român Vlad Dascălu încheie pe locul 2 Supercup Massi, competiție internațională UCI C1
Petre Apostol
22 mart. 2026, 17:15, Sport

Victoria i-a revenit spaniolului Jofre Cullell Estape (BH Coloma Team), cu timpul de 1:12:34. Vlad Dascălu (Trek – Unbroken XC) a încheiat cursa în 1:13:48.

Podiumul a fost completat de francezul Nathan Cornillon (Massi), în 1:14:18.

Rezultatul marchează un nou pas important pentru sportivul român, care revine în prim-plan după o perioadă dificilă.

După încheierea suspendării impuse de Uniunea Ciclistă Internațională pentru o încălcare a regulilor de localizare, Vlad Dascălu a revenit în circuit din acest sezon și beneficiază din nou de susținerea unei echipe de top.

Cu 14 clasări în Top 5 în cursele de Cupă Mondială și titlul de campion european Elite cucerit în 2023, Dascălu rămâne unul dintre cei mai valoroși cicliști de cross-country ai generației sale.

Clasarea pe podium în Spania oferă un semnal bun pentru sportivul român înaintea debutului în ediția 2026 din Cupa Mondială. Primele curse din serie sunt programate în luna aprilie.

