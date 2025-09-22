Clasament WTA. Jacqueline Cristian coboară o poziţie însă rămâne prima româncă din ierarhie

Jacqueline Cristian a câştigat doar un punct în clasament, săptămâna trecută, pierzând în primul tur la turneul WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), şi are acum 1.281 de puncte, fiind devansată de jucătoarea franceză Lois Boisson, care s-a oprit în optimile de finală ale turneului coreean.

Sorana Cîrstea, care a cedat cu ocupanta poziţiei secunde din clasament, Iga Swiatek, în optimile de finală la Seul, a urcat două poziţii, pe locul 64, cu 1057 de puncte.

Elena-Gabriela Ruse a coborât trei poziţii, ajungând pe locul 98, cu 755 de puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea continuă să fie cea mai bine clasată româncă (locul 56), urmată de Elena-Gabriela Ruse (65) şi Monica Niculescu (78).

În privinţa ierarhiei la vârf, Arina Sabalenka (Belarus) rămâne în frunte, cu 11.225 puncte, fiind urmată, în Top 5, de Iga Swiatek (Polonia) – 8.433, Coco Gauff (SUA) – 7.873, Amanda Anisimova (SUA) – 5.109, Mirra Andreeva (Rusia) – 4.793.

Cea mai mare urcare a săptămânii a înregistrat-o cehoaica Katerina Siniakova, care a avansat 15 poziţii, până pe locul 62, oprindu-se în semifinale la Seul, turneu pe care l-a câştigat la dublu (ierarhie în care se află pe prima poziţie), alături de compatrioata sa, Barbora Krejcikova.