Clujul devine orasul baschetului. Sold out la abonamente pe primul nivel din BT Arena pentru meciurile U-BT Cluj-Napoca

Reprezentanții campioanei României la baschet masculin au anunțat marți că tribunele de la primul nivel din BT Arena sunt sold out.

„Au mai rămas doar câteva locuri la etajul 2! E ultima șansă să prinzi un loc bun pentru tot sezonul”, au transmis reprezentanții U-BT Cluj-Napoca.

Abonamentele oferă acces la toate meciurile oficiale jucate pe teren propriu, indiferent de competiție.

„Până în acest moment, competițiile confirmate sunt BKT EuroCup și ABA League. În ceea ce privește participarea în Liga Națională de Baschet, echipa noastră și-a exprimat intenția de a juca direct play-off-ul competiției, iar o decizie finală urmează să fie luată în perioada următoare, în Comitetul Director al Federației Române de Baschet”, arată clubul.

Prețul unui abonament pentru un adult pornește de la 720 de lei în zona 3, dar sunt oferite reduceri pentru elevi, studenți, pensionari, precum și pachete pentru familii.