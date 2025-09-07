Constantin Popovici câștigă etapa a treia a Red Bull Cliff Diving

Constantin Popovici a câștigat etapa a treia a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving de la Mostar, Bosnia-Herțegovina, una dintre cele mai spectaculoase competiții internaționale la sărituri de la mare înălțime.

„Cu un total de 459 puncte, Popovici s-a impus pentru a treia oară la Mostar, după victoriile din 2019 și 2023. Podiumul a fost completat de americanul James Lichtenstein (420,30) și francezul Gary Hunt (412,10). Cătălin Preda, revenit după o accidentare dificilă, s-a clasat pe locul 8, cu 370,35 puncte”, potrivit Agenției Naționale pentru Sport.

La general, Gary Hunt conduce cu 49 de puncte, urmat de Constantin Popovici cu 42 de puncte și de mexicanul Jonathan Paredes, cu 37 de puncte. Preda se află pe locul 9, cu 13 puncte.

„Felicitări, Constantin Popovici, pentru această performanță extraordinară și pentru modul în care reprezinți România în competițiile mondiale! Mult succes și la ultima etapă de la Boston, acolo unde se decide Trofeul King Kahekili”, conchide sursa citată.