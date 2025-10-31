România candidează pentru organizarea finalei UEFA Europa League 2028 sau 2029 pe Arena Națională

Decizia vine după succesul înregistrat de România în organizarea unor competiții majore, precum EURO 2020 (patru meciuri și tragerea la sorți a grupelor), Campionatul European Under 21 și Campionatul European Under 19.

Partenerii FRF în acest proiect sunt Primăria Capitalei și Guvernul României, instituții care au colaborat și la precedentele evenimente fotbalistice de anvergură găzduite în București.

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc. Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate. Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

UEFA Europa League este a doua competiție continentală intercluburi ca valoare, după Liga Campionilor.

Pentru moment, Istanbul (2026) și Frankfurt (2027) au fost deja desemnate gazde ale ultimelor două ediții ale competiției.

Arena Națională are deja experiența unei finale europene, găzduind în 2012 ultimul act al Europa League, când Atletico Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu 3-0.