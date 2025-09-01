România are doi Popovici în topul mondial al sporturilor acvatice

După ce David Popovici a cucerit lumea înotului, un alt Popovici, Constantin de această dată, specialist în sărituri extreme, s-a remarcat duminică la cel mai înalt nivel, obținând medalia de argint la World Aquatics High Diving World Cup 2025, concurs desfășurat la Porto Flavia, în Italia.

Porto Flavia, cu un peisaj spectaculos unde stâncile coboară abrupt spre mare, a fost gazda perfectă pentru această competiție unică, care implică sărituri de la 27 de metri înălțime, fără protecție, doar cu instinct, antrenament și curaj.

O săritură aproape imposibilă, reușită de un român

De pe platforma suspendată pe marginea falezelor, Constantin Popovici a executat cea mai dificilă săritură a competiției: cu sprijin pe mâini, urmat de trei rotații și jumătate înapoi, în poziție echer. Cu un coeficient de dificultate 6.0, printre cele mai mari posibile și rar întâlnit în competiții, românul a demonstrat o stăpânire tehnică excepțională: „O adevărată demonstrație de curaj, forță și perfecțiune tehnică”, a scris Agenția Națională pentru Sport, felicitându-l public pe sportivul român.

High diving, o disciplină de sărituri în apă de mare înălțime, a fost introdusă oficial în circuitul mondial de World Aquatics. În locul platformei clasice de 10 metri, sportivii sar de la înălțimi între 20 și 27 de metri (femei și bărbați), în aer liber, adesea din locații naturale spectaculoase: stânci, poduri sau platforme suspendate.

Este un sport extrem care combină acrobația, echilibrul, precizia și o doză importantă de curaj pentru că o greșeală de câteva grade în aer poate duce la accidentări grave. De aceea, nivelul de dificultate este extrem de ridicat, iar fiecare reușită este o dovadă a măiestriei și controlului absolut asupra propriului corp.

Pe lângă succesul lui Popovici, și colegul său Cătălin Preda a avut o prestație solidă, clasându-se pe locul 6. Rezultatele celor doi le confirmă valoarea individuală, dar și forța programului românesc de sărituri de la mare înălțime, care devine tot mai respectat pe scena internațională.

Ce urmează pentru tricolori?

Până la finalul anului, sportivii români vor mai participa la două mari competiții internaționale, însă toate speranțele sunt îndreptate către Campionatul European din 2026, care va avea loc la Paris. Acolo, high diving-ul va continua să câștige teren ca disciplină oficială în Europa, iar România, prin Popovici, Preda și alți tineri, și-a propus să urce din nou pe podium.

„Felicitări sportivilor noștri pentru aceste rezultate remarcabile și mult succes în competițiile care urmează!”, le-au transmis oficialii acestui sport.