Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European după ce a depășit Olanda cu 3-0 în semifinale

”Naționala” feminină de tenis de masă a României s-a calificat, sâmbătă seară, în finala Campionatului European 2025, după ce a învins în semifinale reprezentativa Olandei cu scorul de 3-0. În ultimul act al competiției, tenismenele tricolore vor întâlni Germania, care, tot sâmbătă, a depășit Portugalia cu 3-0 în cealaltă semifinală.