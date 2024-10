Cristiano Ronaldo a primit un ceas unic de 1,3 milioane de dolari

Relaţia dintre Ronaldo şi Jacob Arabo, fondatorul Jacob & Co, a evoluat de-a lungul unui parteneriat de 20 de ani. Împreună, aceştia au creat două modele speciale de ceasuri, Flight of CR7 şi Heart of CR7, care includ imagini emblematice din cariera fotbalistului. Numărul său legendar, 7, este gravat în aur pe carcasa din cristal de safir, iar semnătura atacantului Al-Nassr a fost, de asemenea, integrată în design.

„Întotdeauna am visat să am propria mea colecţie de ceasuri. Flight of CR7 şi the Heart of CR7 se inspiră din unele dintre cele mai emblematice momente ale mele de pe teren. Sper să vă placă la fel de mult ca şi mie,” a declarat Ronaldo despre colaborarea cu brandul, citat de Goal.

I've always dreamed of having my own watch collection. The Jacob & Co. Flight of CR7 & the Heart of CR7 takes inspiration from some of my most iconic moments on the field. I hope you like them as much as I do. pic.twitter.com/PUsBYhtE8O