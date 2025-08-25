Istvan Kovacs, delegat în play-off-ul Ligii Campionilor

Istvan Kovacs a fost delegat la manșa retur a duelului dintre Copenhaga (Danemarca) și Basel (Elveția). În primul joc, în Elveția, scorul a fost 1-1.

Partida este programată miercuri, 27 august, de la ora 22:00, la Copenhaga.

Kovacs va fi ajutat de o brigadă complet românească din care mai fac parte asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, al patrulea oficial Szabolcs Kovacs și arbitrii din camera VAR Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

De asemenea, alte două brigăzi din România vor arbitra în această săptămână în play-off-ul cupelor europene:

Radu Petrescu, ajutat de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu (asistenți), Andrei Chivulete (al patrulea oficial), Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir (VAR), va arbitra meciul Sigma Olomouc (Cehia) – Malmo (Suedia) din play-off-ul Europa League.

Horațiu Feșnic, ajutat de Valentin Avram și Alexandru Cerei (asistenți), Rareș Vidican (al patrulea oficial), Ovidiu Hațegan și Sorin Costreie (VAR), va fi la centru la partida RFS (Letonia) – Hamrun Spartans (Malta) din play-off-ul Conference League.