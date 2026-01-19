Istvan Kovacs, delegat să arbitreze meciul Galatasaray – Atletico Madrid, în Liga Campionilor

Din brigada de arbitri condusă de Istvan Kovacs mai fac parte Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în calitate de arbitri asistenți.

Szabolcs Kovacs va îndeplini rolul de al patrulea oficial. În camera VAR vor activa Rob Dieperink (Țările de Jos) și Cătălin Popa.

În actualul sezon al Ligii Campionilor, Istvan Kovacs a mai arbitrat alte trei partide:

– Olympiakos – Pafos 0-0

– Villarreal – Juventus 2-2

– Liverpool – Real Madrid 1-0

După primele șase etape ale competiției, Atletico Madrid ocupă locul 8, cu 12 puncte, ultima poziție care oferă calificarea directă în optimi.

Galatasaray Istanbul se află pe poziția a 18-a, cu 9 puncte.