Istvan Kovacs, delegat să arbitreze meciul Galatasaray – Atletico Madrid, în Liga Campionilor

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA să conducă, la centru, partida Galatasaray - Atletico Madrid, din faza principală a UEFA Champions League. Meciul este programat miercuri, de la ora 19:45, la Istanbul.
Petre Apostol
19 ian. 2026, 12:14, Sport

Din brigada de arbitri condusă de Istvan Kovacs mai fac parte Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în calitate de arbitri asistenți.

Szabolcs Kovacs va îndeplini rolul de al patrulea oficial. În camera VAR vor activa Rob Dieperink (Țările de Jos) și Cătălin Popa.

În actualul sezon al Ligii Campionilor, Istvan Kovacs a mai arbitrat alte trei partide:

– Olympiakos – Pafos 0-0

– Villarreal – Juventus 2-2

– Liverpool – Real Madrid 1-0

După primele șase etape ale competiției, Atletico Madrid ocupă locul 8, cu 12 puncte, ultima poziție care oferă calificarea directă în optimi.

Galatasaray Istanbul se află pe poziția a 18-a, cu 9 puncte.

