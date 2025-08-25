Clasamentul academiilor 2025: 15 cluburi cu progres constant, Farul și Csikszereda rămân lideri

În clasificare se regăsesc 124 de entități sportive, ca și în 2024, dar cu nouă mai multe decât în 2023, startul perioadei de referință pentru demersul nostru comparativ.

Există trei cluburi care au avut traiectorie pozitivă pe acest interval, dar fără a avea o creștere continuă la nivel de poziționare în ierarhie. Academia de Fotbal Viitorul Cluj a terminat pe locul 7 (2023), a rămas pe această poziție în 2024 iar în topul pe acest an a prins podiumul, locul 3!

Steaua București a avansat de pe poziția 10 (2023) pe poziția 9 (2024), unde a rămas în acest an, în vreme ce ACS Alma Sibiu s-a menținut doi ani la rând pe locul 40, urcând anul acesta o poziție, până pe locul 39.

În ordinea clasării lor din 2023, există următoarele evoluții remarcabile, cu prima poziție reprezentând anul de referință, urmat de clasarea din 2024 și cea din acest an:

Rapid București – 18 – 11 – 8

ACS FC Bacău – 32 – 16 – 15

ACS Daco-Getica București 33 – 30 – 24

Oțelul Galați – 36 – 35 – 25

Unirea Slobozia – 41 – 41 -36

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – 59 – 45 – 38

LPS „Szasz Adalbert” Târgu Mureș – 78 – 72 – 60

LPS Iași 87 – 63 – 56

LPS Viitorul Pitești – 89 – 81 – 72

ACS Juniorul Suceava 90 – 86 – 85

SCM Zalău – 96 – 89 -83

ACS Kinder Constanța CS CC – 102 – 85 – 81

ACS Juniorul 2014 – 105 – 32 – 31

LPS Slatina – 111 – 99 – 95

ACS Unirea Bascov – 113 – 93 – 74.