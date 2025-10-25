Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, strălucește la gimnastică ritmică: Patru medalii la Cupa Balcanică de la Belgrad

Familia Halep este de neegalat în competițiile mondiale! Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad s-a încheiat cu un rezultat fantastic pentru România. Cristina Halep, nepoata tenismenei Simona Halep, a obținut patru medalii în cadrul competiției.

Sportiva de doar 15 ani a demonstrat că are un viitor promițător în sport.

Cristina este legitimată la CSS 1 Constanța și a urcat de patru ori pe podium. Ea a cucerit aurul la minge, argintul la individual compus și la panglică, iar bronzul la cerc.

Parte din lotul național de senioare al României, Cristina Halep este considerată una dintre cele mai talentate gimnaste din țară.

„Felicitări, Cristina, pentru performanțele extraordinare! Mult succes la Cupa României, competitie ce va avea loc la în data de 2 noiembrie, la București și la care vor participa cele mai bune 6 gimnaste la nivel național!”, a transmis CSS 1 Constanța, pe facebook.

La competiția de la Belgrad, și alte cluburi românești au obținut rezultate foarte bune. CSM Cluj-Napoca a adunat șase medalii, dintre care patru de aur, una de argint și una de bronz.

CSM Arad a câștigat trei, două de aur și una de argint, iar CSS Unirea Iași tot trei, două de argint și una de bronz.

Tot la Cupa Balcanică, CSS Unirea Iași a mai adăugat cinci medalii: două de aur, una de argint și două de bronz, iar CSS 1 Constanța a încheiat cu patru medalii, toate obținute de Cristina Halep.

Cristina Halep practică gimnastica ritmică de la vârsta de șase ani și visează la o carieră de campioană. La doar 15 ani, este foarte determinată să își îndeplinească visele și să ajungă acolo unde își dorește.

„Să ajung la Jocurile Olimpice. Gimnastica face parte din copilăria mea și îmi place. La Cupa Irina Deleanu am luat două medalii de aur. Gimnastica face parte din copilăria mea și îmi place. La Cupa Irina Deleanu am luat două medalii de aur”, a declarat Cristina Halep.