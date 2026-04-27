CSM București întâlnește Metz în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin

Campioana României revine în Final Four după o pauză de opt ani, după ce a eliminat în sferturile de finală formația daneză Team Esbjerg. CSM București a obținut calificarea duminică seară, grație unei victorii clare în manșa retur, după ce pierduse la limită primul meci disputat în Danemarca.

În cealaltă semifinală se vor confrunta Győri Audi ETO KC, deținătoarea trofeului, și Brest Bretagne Handball.

Metz, adversara echipei române în semifinală, ocupă locul secund în campionatul Franței, în urma lui Brest. Formația franceză a încheiat Grupa A din Liga Campionilor pe poziția a doua, la egalitate de puncte cu Győr, ambele cu câte 24.

Gruparea din Metz s-a calificat în Final Four după ce a eliminat pe FTC-Rail Cargo Hungaria, după egal în tur, 31-31, și victorie în retur, 31-28. Sezonul trecut, Metz a ajuns de asemenea la Budapesta, unde a pierdut semifinala cu Odense Håndbold, apoi și finala mică în fața lui Esbjerg.

CSM București a bifat anterior trei prezențe în Final Four, în 2016, 2017 și 2018.

CSM București a cucerit trofeul continental în 2016, după o finală câștigată împotriva echipei din Győr.

Turneul Final Four va avea loc pe 6 și 7 iunie, la MVM Dome, în Budapesta.