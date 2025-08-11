Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu după un „abuz extrem de grav” în LPF

„Un președinte care merge să ”pupe” inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți!”, a declarat Șucu, referindu-se la relația lui Iorgulescu cu patronul FCSB, Gigi Becali.

`Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic. În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident”, adaugă Șucu.

Acționarul majoritar al FC Rapid menționează că LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă – un patronat, iar angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor.

„Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează ”la palat” pentru a ”pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil. Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă”, potrivit lui Șucu.

În final, Șucu a transmis un mesaj de încurajare celor trei echipe românești încă implicate în competițiile europene, subliniind că acestea reprezintă întreaga ligă pe plan internațional.