SCM Zalău și Arcada Galați, învingătoare în turul semifinalelor Cupei României la volei masculin

SCM Zalău, finalistă în ediția anterioară a Cupei României, a învins campioana en-titre CS Dinamo București, cu 3-1 (20-25, 25-22, 25-13, 25-23), într-un meci disputat în Sala Polivalentă „Gheorghe Tadici”.

Renee Teppan a fost principalul realizator al echipei pregătite de Adrian Feher, cu 23 de puncte.

Pentru gazde, Bozidar Cuk a adăugat 13 puncte, iar Albert Hurt – 12 puncte.

De la Dinamo, lider a fost Branimir Grozdanov, cu 16 puncte.

La Galați, CSM Arcada a câștigat surprinzător de clar, scor cu 3-0 (25-16, 25-19, 25-16), cu deținătoarea trofeului, CSM Corona Brașov, într-un meci desfășurat în Sala Polivalentă „Dunărea”.

Formația antrenată de Sergiu Stancu a arătat o dominare clară la toate capitolele – serviciu, atac și blocaj.

Saso Stalekar, cu 9 puncte, Marian Peța și Dmytro Shapoval, ambii cu câte 7 puncte, au fost principalii realizatori ai gazdelor.

De la Corona Brașov, Alejandro Gonzalez Rodriguez a încheiat cu cele mai multe puncte – 6.

Manșa retur a meciurilor din semifinalele Cupei României este programată pe 25 martie.