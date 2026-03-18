SCM Zalău și Arcada Galați, învingătoare în turul semifinalelor Cupei României la volei masculin

În manșa tur a semifinalelor Cupei României la volei masculin, echipele CSM Arcada Galați și SCM Zalău au obținut victorii clare în meciurile disputate pe teren propriu, miercuri seară, împotriva CSM Corona Brașov, respectiv Dinamo București.
SCM Zalău și Arcada Galați, învingătoare în turul semifinalelor Cupei României la volei masculin
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
18 mart. 2026, 21:31, Sport

SCM Zalău, finalistă în ediția anterioară a Cupei României, a învins campioana en-titre CS Dinamo București, cu 3-1 (20-25, 25-22, 25-13, 25-23), într-un meci disputat în Sala Polivalentă „Gheorghe Tadici”.

Renee Teppan a fost principalul realizator al echipei pregătite de Adrian Feher, cu 23 de puncte.

Pentru gazde, Bozidar Cuk a adăugat 13 puncte, iar Albert Hurt – 12 puncte.

De la Dinamo, lider a fost Branimir Grozdanov, cu 16 puncte.

La Galați, CSM Arcada a câștigat surprinzător de clar, scor cu 3-0 (25-16, 25-19, 25-16), cu deținătoarea trofeului, CSM Corona Brașov, într-un meci desfășurat în Sala Polivalentă „Dunărea”.

Formația antrenată de Sergiu Stancu a arătat o dominare clară la toate capitolele – serviciu, atac și blocaj.

Saso Stalekar, cu 9 puncte, Marian Peța și Dmytro Shapoval, ambii cu câte 7 puncte, au fost principalii realizatori ai gazdelor.

De la Corona Brașov, Alejandro Gonzalez Rodriguez a încheiat cu cele mai multe puncte – 6.

Manșa retur a meciurilor din semifinalele Cupei României este programată pe 25 martie.

