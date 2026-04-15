Internaționalul german Christian Fromm revine la Dinamo, campioana României la volei, după accidentarea lui Grozdanov

Transferul reprezintă singura soluție regulamentară pentru aducerea unui jucător în afara perioadei oficiale de mercato. Conducerea clubului a apelat la o variantă deja testată, Christian Fromm fiind unul dintre jucătorii de bază din sezonul trecut.

Campion al României alături de Dinamo în sezonul trecut, internaționalul german poate evolua chiar de miercuri seară, în confruntarea cu Corona Brașov.

Cele două formații se întâlnesc, pe terenul campioanei, de la ora 17:00, în meciul decisiv al duelului din sferturile de finală. În primele două partide, fiecare echipă a câștigat pe teren propriu.

Branimir Grozdanov devenise unul dintre jucătorii de bază ai echipei dinamoviste, după sosirea sa în ianuarie, de la CSKA Sofia.

Internaționalul bulgar s-a accidentat, însă, chiar la startul în play-off-ul campionatului.

Christian Fromm, în vârstă de 35 de ani, revine la Dinamo, după ce a evoluat în acest sezon pentru clubul Olympiakós, din Grecia.