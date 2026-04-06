Reacția CSM Corona, după eroarea comisă care a dus la pierderea finalei Cupei României la volei masculin

„O eroare survenită în contextul meciului, amplificată de emoțiile și tensiunea unei confruntări de o asemenea importanță, a condus la o situație care a costat echipa noastră setul al patrulea și, implicit, meciul”, se arată în comunicatul clubului brașovean.

SCM Zalău a fost declarată câștigătoare în finala disputată duminică, la Blaj, cu scorul de 3-1 (20-25, 27-25, 25-14, 25-0). Deznodământul a fost influențat decisiv de o greșeală comisă de brașoveni în setul al patrulea, care inițial fusese câștigat pe teren de Corona, cu 34-32.

Incidentul a avut loc la scorul de 23-23, când antrenorul Maurizio Castellano a efectuat o schimbare care a dus la încălcarea regulamentului privind prezența simultană a minimum doi jucători români pe teren. În acel moment, pe teren a rămas un singur jucător român, libero-ul echipei, situație care a durat un punct, dar care a fost suficientă pentru sancționare.

Conform regulamentului, o astfel de abatere constatată la finalul setului duce la pierderea actului la masa verde, cu 0-25.

Reprezentanții Coronei au subliniat că momentul este unul dificil pentru întregul colectiv

„Această situație afectează profund atât staff-ul tehnic, cât și jucătorii, care își doreau să ofere suporterilor un spectacol sportiv de calitate și, de ce nu, o victorie. Regretăm faptul că această finală nu s-a decis exclusiv pe teren, în spiritul competiției sportive, ci în urma unei erori umane”, a mai transmis clubul brașovean.

Oficialii brașoveni consideră incidentul drept o lecție pentru viitor.

„Considerăm acest moment unul dificil, dar unul din care avem de învățat, astfel încât asemenea situații să nu se mai repete în viitor, indiferent de disciplina sportivă. Le mulțumim suporterilor pentru susținerea constantă și îi asigurăm că rămânem fideli performanței și muncii asidue. Îi așteptăm alături de noi la meciurile viitoare ale echipei și promitem că vom face tot posibilul pentru a nu-i dezamăgi”, au încheiat reprezentanții CSM Corona Brașov.