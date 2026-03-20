CSM București învinge Corona Brașov și egalează seria din sferturile Diviziei A1 la volei feminin

Echipa CSM București, antrenată de Gabrielle Tortorici, a controlat jocul pe întreaga durată a întâlnirii.

Cele mai bune jucătoare pentru CSM București au fost: Elen Vilas Boas Braga Trugillo – 16 puncte, Bianca Cucu – 14 puncte, Marina Giacomello – 12 puncte.

De cealaltă parte, Corona Brașov, pregătită de Ciprian Dărnescu, a încercat să opună rezistență, dar nu a putut să țină ritmul adversarului.

Au ieșit în evidență Ioana Baciu, cu 10 puncte, și Gabriela Bălae – 8 puncte.

După această victorie, disputa se îndreaptă către meciul decisiv, care va stabili echipa calificată în semifinale.

Partida a treia va avea loc miercuri, 25 martie, de la ora 17:00, pe terenul echipei din Brașov.