Danila So Delgado, handbalista Gloriei Bistrița, desemnată MVP-ul etapei în Liga Campionilor

Handbalista Gloriei a fost principala armă ofensivă a formației române, reușind 14 goluri din 19 aruncări, pentru un procentaj de 74%. So Delgado a transformat toate cele 7 aruncări de la 7 metri și a contribuit și cu 3 pase decisive, fiind implicată constant în fazele de atac.

Gloria Bistrița, aflată la a doua participare în cea mai importantă competiție internațională inter-cluburi, a ajuns în premieră între primele opt echipe din Europa.

Danila So Delgado este a doua marcatoare a ligii, cu 104 goluri înscrise, în 16 partide disputate.

Echipa ideală a etapei:

Anna Opstrup Kristensen (Team Esbjerg) – portar

Elin Viktoria Hansson (Team Esbjerg) – extremă stânga

Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud) – inter stânga și MVP

Thale Rushfeldt Deila (Odense Håndbold) – centru

Viola Leuchter (Odense Håndbold) – inter dreapta

Angela Malestein (FTC-Rail Cargo Hungaria) – extremă dreapta

Sara Šenvald (HC Podravka Vegeta) – pivot

Guro Nestaker (Borussia Dortmund Handball) – apărător