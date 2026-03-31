Prima pagină » Sport » Danila So Delgado, handbalista Gloriei Bistrița, desemnată MVP-ul etapei în Liga Campionilor

Danila So Delgado, handbalista echipei Gloria Bistrița, a fost desemnată marți cea mai bună jucătoare (MVP) a etapei din manșa a doua a play-off-ului din Liga Campionilor EHF, după evoluția excepțională din victoria clară a echipei sale, 37-28, cu Ikast Håndbold.
Petre Apostol
31 mart. 2026, 13:06, Sport

Handbalista Gloriei a fost principala armă ofensivă a formației române, reușind 14 goluri din 19 aruncări, pentru un procentaj de 74%. So Delgado a transformat toate cele 7 aruncări de la 7 metri și a contribuit și cu 3 pase decisive, fiind implicată constant în fazele de atac.

Gloria Bistrița, aflată la a doua participare în cea mai importantă competiție internațională inter-cluburi, a ajuns în premieră între primele opt echipe din Europa.

Danila So Delgado este a doua marcatoare a ligii, cu 104 goluri înscrise, în 16 partide disputate.

Echipa ideală a etapei:

Anna Opstrup Kristensen (Team Esbjerg) – portar
Elin Viktoria Hansson (Team Esbjerg) – extremă stânga
Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud) – inter stânga și MVP
Thale Rushfeldt Deila (Odense Håndbold) – centru
Viola Leuchter (Odense Håndbold) – inter dreapta
Angela Malestein (FTC-Rail Cargo Hungaria) – extremă dreapta
Sara Šenvald (HC Podravka Vegeta) – pivot
Guro Nestaker (Borussia Dortmund Handball) – apărător

