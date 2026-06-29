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Daron Russell a ajuns la Oradea, în lotul naționalei de baschet a României pentru meciul cu Grecia

Cel mai bun marcator al României din actuala campanie din FIBA Basketball World Cup 2027, calificările europene, Daron Russell, s-a alăturat lotului României, la Oradea, pentru meciul cu Grecia.
Daron Russell a ajuns la Oradea, în lotul naționalei de baschet a României pentru meciul cu Grecia
Foto: FRB
Cosmin Pirv
29 iun. 2026, 10:28, Sport
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Partida contează pentru etapa a 5-a, penultima din această fază a campanieiîn cadrul Grupei B din FIBA Basketball World Cup 2027, European Qualifiers.

Meciul România-Grecia se joacă joi, de la ora 19.00, în Oradea Arena.

Naționala antrenată de Mihai Silvășan vine după prima victorie obținută în actuala campanie, scor 101-96, împotriva Portugaliei.

La lot au fost convocați Emanuel Cățe, Bobe Nicolescu, Nandor Kuti, Lucas Tohătan, Dragoș Diculescu, Ștefan Grasu și cel mai bun marcator român în recent încheiata ediție de Liga Națională, Mihai Măciucă. În lot au fost cooptați doi jucători care nu au evoluat anterior în niciunul din cele patru partide disputate până acum în campania FIBA Basketball World Cup 2027. Este vorba despre  Tudor Șomăcescu (21 ani), respectiv Vlad Nistor (22 ani). În efectiv se regăsește pentru a doua oară consecutiv o altă tânără speranță, în persoana lui Albert Stan (22 ani). În echipă se regăsește și Cătălin Baciu, acesta fiind decanul de vârstă al tricolorilor.

Meci cu miză

Lotul României a fost completat de Daron Russell, care s-a alăturat ulterior reunirii echipei naționale. Conducătorul de joc al campioanei U-BT Cluj-Napoca este liderul tricolorilor în actuala campanie atât la puncte marcate, cât și la pase decisive și reprezintă o piesă importantă în jocul ofensiv al României.

Meciul prezintă miză pentru ambele protagoniste. România ar primi o infuzie masivă de încredere și ar prelungi lupta pentru calificarea în faza următoare până în ultima rundă a Grupei B fără să depindă de rezultatul celuilalt meci din etapa a 5-a. Acolo unde Portugalia primește vizita Muntenegrului, tot joi, la Matosinhos. De cealaltă parte, Grecia și-ar asigura calificarea din punct de vedere matematic în faza următoare a calificărilor cu un succes la Oradea Arena.

Efectivul complet al României:

Jucători – Daron Russell, Lucas Tohătan, Tudor Șomăcescu, Vlad Nistor, Dragoș Diculescu, Nandor Kuti, Albert Stan, Mihai Măciucă, Bobe Nicolescu, Ștefan Grasu, Bogdan Popa, Emanuel Cățe, Rareș Uță, Cătălin Baciu.

Situația în Grupa B după primele două ferestre:

1. Grecia – 3/1
2. Portugalia – 2/2
3. Muntenegru – 2/2
4. România – 1/3.

Primele trei clasate, după disputarea ultimei etape, ce va avea loc duminică, 5 iulie, avansează în faza a 2-a din calificările FIBA Basketball World Cup 2027. Ultima clasată încheie această campanie, urmând să se alăture fazei a 2-a din FIBA EuroBasket 2029 PreQualifiers.

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